Гвардиола обсудит своё будущее с руководством «Манчестер Сити»

Испанский наставник Хосеп Гвардиола с пользой проведет перерыв на чемпионат мира – 2022. По данным журналистов таблоида Daily Mail, тренер в этот временной отрезок обдумает свое будущее в стане «горожан».

По данным источника, Гвардиола собирается отправиться на встречу с руководством «Сити», где поведает о своих дальнейших планах. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

51-летний тренер работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом Английской премьер-лиги.