«ПСЖ» готовит 80 миллионов на нового топ-нападающего

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Согласно сведениям журналистов El Nacional, новым местом работы корейского форварда может стать «ПСЖ».

Парижский топ-клуб всерьез рассматривает кандидатуру Сона для усиления атакующей линии. Чемпион Лиги 1 готов выделить на приобретение Хынмина 80 миллионов евро.

В свою очередь «шпоры» не против продажи нападающего, если их устроит денежная компенсация.

В этом сезоне Сон принял участие в 19 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.