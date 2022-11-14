Хау отметил прогресс Уиллока

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением об игре атакующего полузащитника Джо Уиллока в нынешнем сезоне.

«Высоко оцениваю уровень этого футболиста. Для меня это еще один игрок, который хорошо прогрессирует по ходу нынешнего сезона. Уиллок обладает отличными качествами и играет важную роль в команде. Его успешные действия можно объяснить усердной работой на тренировках», - передает слова специалиста The Shields Gazette.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Уиллок провел 15 поединков за «сорок», в которых забил два мяча и дважды ассистировал одноклубникам.