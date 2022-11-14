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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду

14 Ноября 2022 • 09:47 Комментировать (3)

Игроки и наставник «МЮ» Эрик тен Хаг узнали о резонансном интервью нападающего Криштиану Роналду перед самым вылетом в Лондон на матч с «Фулхэмом» (2:1). Такой информацией поделился журналист Каве Солхекол посредством социальных сетей.

Источник отмечает, что в клубе крайне недовольны словами звездного португальца. Боссы «красных дьяволов» намерены рассмотреть все варианты будущего 37-летнего игрока. В «МЮ» считают, что КриРо проявил неуважение не только к тренерскому штабу, но и к самому клубу, а также к партнерам по команде.

Вполне вероятен сценарий, при котором манкунианцы избавятся от португальца в январское трансферное окно.

В этом сезоне на счету Роналду всего один гол в десяти матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Dаvid MU
14 Ноября 2022 в 10:33
Давайте не будем строги к нему, у него возможно какие-то проблемы психологического плана. Но то, что он завершил карьеру на высоком уровне это факт, если он что-то нереальное не покажет на ЧМ.
KLINSMANN
14 Ноября 2022 в 10:39
После ЧМ надо вешать бутсы на гвоздь и всё, кинуть МЮ! Опередить чтобы он его выгнал :)
Alex1972
14 Ноября 2022 в 10:17
Пошла "взаимная любовь"... И это явно не летний "фейк".. Хе-хе...
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