Реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду

Игроки и наставник «МЮ» Эрик тен Хаг узнали о резонансном интервью нападающего Криштиану Роналду перед самым вылетом в Лондон на матч с «Фулхэмом» (2:1). Такой информацией поделился журналист Каве Солхекол посредством социальных сетей.

Источник отмечает, что в клубе крайне недовольны словами звездного португальца. Боссы «красных дьяволов» намерены рассмотреть все варианты будущего 37-летнего игрока. В «МЮ» считают, что КриРо проявил неуважение не только к тренерскому штабу, но и к самому клубу, а также к партнерам по команде.

Вполне вероятен сценарий, при котором манкунианцы избавятся от португальца в январское трансферное окно.

В этом сезоне на счету Роналду всего один гол в десяти матчах АПЛ.