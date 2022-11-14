Болт назвал самого талантливого игрока «МЮ»

Известный ямайский спринтер Усэйн Болт назвал самого талантливого, по его мнению, футболиста «Манчестер Юнайтед». Легендарный легкоатлет является давним поклонником «красных дьяволов».

«Главный талант», - оставил сообщение ямаец в социальных сетях, отметив в публикации 18-летнего форварда манкунианцев Алехандро Гарначо.

Во вчерашнем матче с лондонским «Фулхэмом» Гарначо забил победный гол на 93-й минуте, принеся гостевую победу «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Напомним, что аргентинец перебрался в английский гранд из мадридского «Атлетико» в 2020 году.