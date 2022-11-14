Каррагер - об интервью Роналду: «99% фанатов будут на стороне тен Хага»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на резонансное интервью нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, в котором португалец выразил неуважение к наставнику «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

«Он сказал, что не уважает главного тренера. После таких слов 99 процентов фанатов команды будут на стороне тен Хага. Это лишь доказывает, что Роналду не смог совладать со сложившейся ситуацией», - оставил сообщение Джейми в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний центрфорвард забил всего один гол в десяти встречах. Срок действующего контракта КриРо с «Юнайтед» истекает летом следующего года.