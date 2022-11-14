Тен Хаг: «Чтобы выигрывать трофеи, нужна команда»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг отметил важность замен после поединка с лондонским «Фулхэмом» в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 2:1, решающий гол забил Гарначо в компенсированное время.

«Я рад, что в очередной раз сработала замена. Чтобы выигрывать трофеи, не хватит 11 игроков, нужна команда. Это то, чего я хочу добиться в «Манчестер Юнайтед», - передает слова нидерландского специалиста BBC Sport.

После вчерашнего успеха «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице. «МЮ» отстает от лидирующего «Арсенала» на 11 баллов.