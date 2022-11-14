Конте поведал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Антонио Конте, итальянский наставник английского «Тоттенхэма», дал понять, что будет болеть за сборную Англии на предстоящем чемпионате мира. Разумеется, выступавший в прошлом в итальянской команде Конте с удовольствием поболел бы за «Скуадру адзурру», однако она, потерпев шокирующее поражение 24 марта текущего года от Северной Македонии, осталась за бортом самого престижного турнира мирового футбола.

- Если Италии на чемпионате мира нет, то что делать? Буду болеть за Англию, - цитирует слова Конте pianetamilan.it.

Напомним, что Италия четырежды становилась чемпионом мира, в то время как Англия - лишь один раз.