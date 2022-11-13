​Эдегор рассказал, почему стал чаще забивать

В субботу «Арсенал» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Оба гола за лондонскую команду забил её капитан – полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец дал комментарий для клубной пресс-службы. Среди прочего, он рассказал, почему стал чаще отличаться голами.

«Думаю, что я стал лучше входить в эти зоны – я часто врываюсь в штрафную площадь. Возможно, я забиваю не самые красивые голы, но я занимаю правильные позиции, и это очень помогает. Я всегда рад помогать команде голами.

Это был хороший способ уйти на перерыв. Мы говорили перед игрой, что хотим завершить этот этап на мажорной ноте. После паузы мы должны стать ещё сильнее», - сказал Эдегор.