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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета признался, что «Арсенал» превосходит его ожидания

13 Ноября 2022 • 15:28 Комментировать

На паузу, связанную с проведением чемпионата мира, «Арсенал» уходит в качестве лидера Премьер-лиги Англии. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять зачётных баллов.

После субботней победы над «Вулверхэмптоном» главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, превосходит ли команда его ожидания.

«Да. Но я принимаю это день за днём, а не от матча к матчу. Я понимаю, что чем лучше мы работаем изо дня в день, тем лучше работает команда», - сказал Артета журналистам.

Следующий матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт 26 декабря – против «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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