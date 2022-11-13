В зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» рискует потерять своего капитана – интерес к полузащитнику Илкаю Гюндогану проявляет «Барселона». Действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть каталонцы в январе могут попытаться приобрести Гюндогана по заниженной цене.

Как стало известно El Nacional, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов позволить Илкаю Гюндогану переехать на «Камп Ноу» уже в январе. По данным источника, испанский тренер не считает немецкого футболиста важной частью своей команды, несмотря на статус капитана.