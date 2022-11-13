«Барселона» хочет зимой купить топ-игрока «Манчестер Сити»

Немецкий игрок середины поля Илкай Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» в январское трансферное окно и переехать на Пиренеи. По сообщениям Mundo Deportivo, в подписании полузащитника заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» изначально были нацелены на другого футболиста «горожан» - Бернарду Силву. Однако подписать португальца этой зимой будет крайне проблематично. В связи с этим каталонцы переключили внимание на Гюндогана.

В этом сезоне Илкай забил два мяча и отдал два ассиста в 20 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.