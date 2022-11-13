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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет купить двух звёзд «Наполи» - сумма сделки от 200 млн евро

13 Ноября 2022 • 13:39 Комментировать

«Ливерпуль» намерен усилить атакующую мощь команды и обратил внимание на итальянский трансферный рынок. Как информирует La Gazzetta dello Sport, в поле зрения мерсисайдского гранда попали два топ-футболиста «Наполи». Речь идет о нападающем Викторе Осимхене и атакующем полузащитнике Хвиче Кварацхелии.

Источник отмечает, что на приобретение этих игроков «Ливерпулю» придется выделить минимум 200 миллионов евро. Английский клуб планирует вплотную заняться этим вопросом в летнее трансферное окно.

Осимхен забил девять мячей и сделал два ассиста в 11 матчах Серии А. На счету Кварацхелии шесть голов и пять результативных передач в 12 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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