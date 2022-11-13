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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не может договориться с Маунтом

13 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать

Переговоры между руководством лондонского «Челси» и полузащитником Мэйсоном Маунтом по новому контракту пока не увенчались успехом.

Как информирует The Telegraph, стороны обсуждают новую сделку с лета, но до сих пор не смогли договориться по всем деталям сотрудничества. При этом наставник «пенсионеров» Грэм Поттер надеется, что клубу все же удастся найти компромисс в переговорах.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 23-летний полузащитник забил три гола и сделал два ассиста в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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