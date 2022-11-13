«Манчестер Юнайтед» принял решение по де Хеа

Боссы «Манчестер Юнайтед» приняли решение относительно будущего испанского вратаря Давида де Хеа. Согласно информации Daily Star, манкунианцы готовы пролонгировать сотрудничество с 31-летним игроком, если он согласится пойти на денежные уступки.

По данным источника, «красные дьяволы» собираются предложить Давиду контракт с окладом в размере 100 тысяч фунтов в неделю. По текущему соглашению испанец получает 375 тысяч еженедельно.

Напомним, что де Хеа защищает цвета английского гранда с лета 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 поединках, в которых пропустил 22 мяча. Его действующий контракт истекает летом следующего года.