Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может переехать из Англии в Испанию. По данным El Nacional, в трансфере бразильского хавбека заинтересована каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес является главным инициатором сделки.

Гимараэс пополнил ряды английского клуба в январе текущего года, перебравшись из французского «Лиона» за 42 миллиона евро. Он заключил с «чёрно-белыми» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник принял участие в 12 поединках, забил три гола и сделал две результативные передачи.