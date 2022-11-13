Артета обратился к фанатам «Арсенала»

Испанский тренер Микель Артета, который занимает пост наставника лондонского «Арсенала», обратился к болельщикам команды после гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в рамках 15-го тура АПЛ.

«Хочу поблагодарить наших поклонников за поддержку, они помогают клубу преображаться. Их поддержка вселяет энергию в команду. Болельщики сейчас могут наслаждаться лидерством «Арсенала» в Премьер-лиге. В этом сезоне мы показываем другой уровень зрелости», - передает слова специалиста BBC Sport.

По итогам 15 туров «канониры» с 5-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии.