Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» хочет купить топ-нападающего из АПЛ

13 Ноября 2022 • 08:56 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» планирует подписать еще одного топ-нападающего. Согласно информации El Nacional, в сферу интересов парижского гранда попал корейский форвард Сон Хынмин, ныне выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм».

Парижане планируют провести переговоры со «шпорами» насчет приобретения игрока. Трансферная стоимость Сона оценивается в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Хынмин принял участие в 19 встречах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее в европейской прессе ходили слухи об интересе к азиату со стороны мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.11.22 в 17:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
1.93 3.65 4.10
Видео
13.11.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.85 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
09:01 · Англия. Премьер-лига
Артета обратился к фанатам «Арсенала»
08:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить топ-нападающего из АПЛ
08:30 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кейн хочет стать главным героем ЧМ-2022»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный новый владелец «Ливерпуля»
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выдал свой лучший старт в истории после 14 матчей
06:52 · Англия. Премьер-лига
Рэмсдейл: «Каждая победа - это событие»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Трудно постоянно говорить одно и то же»
05:57 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Вулверхэмптона»: «В игре были неплохие периоды»
05:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил до 30 матчей серию результативных игр против «Вулверхэмптона»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Скамакка – о Кантона: «Один из моих кумиров»
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 90 лет выиграл 6 из первых 8 выездных матчей чемпионата
01:58 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Нуньес выглядит многообещающе»
01:37 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, не навредит ли перерыв на ЧМ-2022 «Арсеналу» в борьбе за чемпионство
01:24 · Англия. Премьер-лига
Артета – о победе «Арсенала»: «Невероятные игроки»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Каждая игра «Арсенала» – это финал»
Все новости
Рекомендуем