«ПСЖ» хочет купить топ-нападающего из АПЛ

Руководство французского «ПСЖ» планирует подписать еще одного топ-нападающего. Согласно информации El Nacional, в сферу интересов парижского гранда попал корейский форвард Сон Хынмин, ныне выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм».

Парижане планируют провести переговоры со «шпорами» насчет приобретения игрока. Трансферная стоимость Сона оценивается в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Хынмин принял участие в 19 встречах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее в европейской прессе ходили слухи об интересе к азиату со стороны мадридского «Реала».