Конте: «Кейн хочет стать главным героем ЧМ-2022»

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о нападающем команды Гарри Кейне.

«Кейн играет важную роль в команде. На плечах этого парня большой груз, но он продолжает показывать футбол высокого уровня. Гарри ждет поездки на чемпионат мира. Сейчас он находится в отличной форме и хочет стать главным героем мундиаля.

Хочу пожелать ему и сборной Англии успеха. Буду болеть за них, ведь Италия не сыграет в Катаре», - цитирует тренера The Athletic.

На групповой стадии ЧМ-2022 сборная Англии встретится с командами Уэльса, США и Ирана.