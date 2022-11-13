Назван потенциальный новый владелец «Ливерпуля»

Миллиардер из Индии Мукеш Амбани может стать новым владельцем «Ливерпуля». Об этом рапортует таблоид The Mirror. Бизнесмен занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 102 миллиарда евро.

По данным источника, Амбани уже начал заниматься этим вопросом и навел справки о клубе. Он является большим поклонником спорта и хотел бы купить «Ливерпуль», но пока его не устраивает сумма сделки. Нынешнее руководство планирует выручить с продажи клуба около 4,5 миллиарда евро.

Напомним, что в данный момент владельцем клуба является американец Джон Генри.