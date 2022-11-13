Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван потенциальный новый владелец «Ливерпуля»

13 Ноября 2022 • 08:12 Комментировать

Миллиардер из Индии Мукеш Амбани может стать новым владельцем «Ливерпуля». Об этом рапортует таблоид The Mirror. Бизнесмен занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 102 миллиарда евро.

По данным источника, Амбани уже начал заниматься этим вопросом и навел справки о клубе. Он является большим поклонником спорта и хотел бы купить «Ливерпуль», но пока его не устраивает сумма сделки. Нынешнее руководство планирует выручить с продажи клуба около 4,5 миллиарда евро.

Напомним, что в данный момент владельцем клуба является американец Джон Генри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мукеш Амбани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.11.22 в 17:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
1.93 3.65 4.10
Видео
13.11.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.85 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
08:30 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кейн хочет стать главным героем ЧМ-2022»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный новый владелец «Ливерпуля»
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выдал свой лучший старт в истории после 14 матчей
06:52 · Англия. Премьер-лига
Рэмсдейл: «Каждая победа - это событие»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Трудно постоянно говорить одно и то же»
05:57 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Вулверхэмптона»: «В игре были неплохие периоды»
05:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил до 30 матчей серию результативных игр против «Вулверхэмптона»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Скамакка – о Кантона: «Один из моих кумиров»
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 90 лет выиграл 6 из первых 8 выездных матчей чемпионата
01:58 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Нуньес выглядит многообещающе»
01:37 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, не навредит ли перерыв на ЧМ-2022 «Арсеналу» в борьбе за чемпионство
01:24 · Англия. Премьер-лига
Артета – о победе «Арсенала»: «Невероятные игроки»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Каждая игра «Арсенала» – это финал»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв, обыграв «Вулверхэмптон» 2
00:38 · Англия. Премьер-лига
Месси: «План Гвардиолы всегда работал»
Все новости
Рекомендуем