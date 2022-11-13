Месси: «Гвардиола причинил много вреда футболу»

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола причинил много вреда футболу, ведь то, что он делал, казалось очень простым, многие хотели скопировать его стиль. Я видел многой идей Хосепа. У этого тренера есть что-то уникальное, что отличает его от других. Он отличается в том, как анализирует игры, готовит команду и передает свои идеи окружающим», - цитирует 35-летнего аргентинца Mundo Deportivo.

Добавим, что Лионель играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» на протяжении четырех лет.