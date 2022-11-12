​Мэддисон получил травму – чемпионат мира совсем скоро

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон открыл счёт в гостевом матче Премьер-лиги против «Вест Хэма» уже на восьмой минуте матча. А уже в средине первого тайма Мэддисону потребовалась замена из-за травмы.

В момент замены фанаты «Лестера» скандировали фразу: «10-й номер сборной Англии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время Джеймс Мэддисон наверняка пройдёт обследование, по итогам которого будут определены сроки его восстановления. Напомним, что атакующий полузащитник попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира. Мундиаль в Катаре стартует уже через восемь дней.