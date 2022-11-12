​О’Нил дал совет, как сделать селфи с Роем Кином – недавно он прогнал от себя фаната

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин несколько недель назад прогнал фаната, который пытался сделать с ним селфи на игре НФЛ. Известный тренер Мартин О’Нил дал совет, как подобраться к Кину.

«Если я вижу Роя с бородой, значит, назревают проблемы. Если же он выбрит, я могу немного расслабиться. Так что если видите его с бородой, лучше не подходить.

Ещё один совет: хотите сделать с ним селфи – купите собаку. Рой останавливается перед каждым, у кого есть собака. Он сам может сделать с вами селфи. Собака – это самое главное», - сказал О’Нил в эфире The Late Late Show.

Отметим, что Рой Кин в своё время работал в тренерском штабе Мартина О’Нила.