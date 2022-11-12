Ветеран «Манчестер Юнайтед»: «Санчо - худший трансфер в истории клуба»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал «красных дьяволов» за подписание атакующего полузащитника Джедона Санчо.

«Я не могу понять, как можно было заплатить за него такие деньги. Это очень проблемный игрок. Он редко обостряет, его передачи зачастую адресованы защитникам. Сомневаюсь, что он сможет адаптироваться после Германии. В АПЛ совершенно другой футбол. Если посмотреть на сумму сделки, Санчо можно назвать худшим трансфером в истории «МЮ», - передает слова ветерана The Sun.

Трансфер Санчо обошелся манкунианцам в 85 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний вингер провел десять матчей в АПЛ, забил два гола и сделал один ассист.