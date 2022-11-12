Тен Хаг назвал сильные стороны Марсьяля

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Антони Марсьяле, выступавшем в прошлом сезоне на правах аренды за испанскую «Севилью».

«Я рад, что Антони вернулся в клуб. Этот футболист является важной частью команды. Мне нравится, как он контролирует мяч. Марсьяль умело обыгрывается с одноклубниками и забегает за спины соперников. У него отличная скорость, он хорош в прессинге и завершении атак», - цитирует нидерландского тренера Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 26-летний француз забил два гола и сделал две результативные передачи в четырех встречах.