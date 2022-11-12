Артета: «Уайт заслужил поездку на ЧМ-2022»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о вызове защитника команды Бена Уайта в сборную Англии для участия в чемпионате мира – 2022.

«Все в клубе рады за Бена. Он заслужил поездку в Катар. Это очень важный момент в его карьере. Уайт добился этого благодаря своей усердной работе. Вы только посмотрите на его карьерный прогресс. Это лишь доказывает, что Бен является очень целеустремленным человеком», - цитирует испанского тренера пресс-служба «канониров».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 25-летний защитник провел 13 матчей и отдал два ассиста.