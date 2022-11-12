Тен Хаг хочет убрать двух игроков из «МЮ»

Центральный защитник Гарри Магуайр не вписывается в игровые схемы главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага. Как информирует The Guardian, нидерландский наставник хочет, чтобы клуб продал футболиста в летнее трансферное окно.

Кроме того, в немилость тренеру попал бразильский полузащитник Фред. Тен Хаг не хочет продевать контракт с игроком. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

После 15 туров «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке подопечные тен Хага на выезде встретятся с лондонским «Фулхэмом».