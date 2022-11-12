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Гвардиола высказался о составе «Манчестер Сити» на матч с «Брентфордом»

12 Ноября 2022 • 10:47 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Брентфорда» в чемпионате Англии.

«Я не собираюсь предоставлять отдых футболистам национальных сборных. Никаких запросов из федераций мы не получали. Но могу сказать, что нет смысла связываться со мной по этому поводу. Сейчас игроки уже на чемоданах, и это очень опасно. Они еще должны оставаться мыслями в клубе, а не в сборной», - приводить слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

Матч «Манчестер Сити» - «Брентфорд» состоится на стадионе «Этихад» в субботу, 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брентфорд
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