«Борнмут» предложил контракт Бьелсе

Аргентинский наставник Марсело Бьелса, последним местом работы которого был «Лидс», близок к возвращению на Туманный Альбион. Об этом отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, переговоры с 57-летним специалистом начал «Борнмут». «Красно-чёрные» предложили Бьелсе контракт до лета 2023 года с возможность пролонгации на один сезон.

Напомним, что Марсело был уволен с поста главного тренера «Лидса» в феврале текущего года.

В настоящий момент «Борнмут» с 13 набранными очками располагается на 17-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.