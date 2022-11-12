Поттер рассказал, как «Челси» использует перерыв на ЧМ-2022

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер поведал, как использует перерыв в АПЛ из-за проведения чемпионата мира – 2022.

«Мы возьмем несколько выходных, после чего соберемся, потренируемся и поедем на сбор. Планируем сыграть несколько спаррингов, чтобы быть готовыми к возобновлению сезона. Нужно потратить это время с пользой, чтобы вернуться еще сильнее», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «пенсионеры» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче перед перерывом «Челси» на выезде встретится с «Ньюкаслом».