Бьелса может вернуться в АПЛ

Авторитетный аргентинский специалист Марсело Бьелса имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно сообщениям The Athletic, заинтересованность в его услугах проявляет «Борнмут».

Напомним, что последним местом работы 67-летнего аргентинского наставника был другой представитель АПЛ – «Лидс». «Павлины» уволили Бьелсу в феврале ввиду неудовлетворительных результатов команды.

После 14 сыгранных матчей «Борнмут» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший поединок «красно-чёрные» проведут против «Эвертона» на своем домашнем стадионе.