Клопп назвал безумием непопадание Фирмино в заявку сборной Бразилии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о непопадании нападающего команды Роберто Фирмино в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира – 2022.

«Это решение стало для меня ударом. Это полное безумие. Роберто сейчас в порядке, поэтому мы сильно разочарованы. Но это показывает, насколько сильна нынешняя сборная Бразилии, если вне заявки оказывается такой игрок, как Фирмино», - приводит слова немецкого тренера The Telegraph.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии под руководством Тите сыграет в группе G, где ее соперниками будут Швейцария, Камерун и Сербия.