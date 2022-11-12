В «Челси» вынесли решение по будущему Канте

В лондонском «Челси» приняли решение относительно будущего французского опорного полузащитника Н'Голо Канте. По сообщениям Europa 1 Sport, «пенсионеры» не станут предлагать 31-летнему игроку новое трудовое соглашение.

Новый владелец клуба Тодд Бёли не считает Канте ключевым футболистом команды. К тому же руководитель хочет избавиться от Н'Голо, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Француз является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси».

Полузащитник выступает за «синих» с 2016 года. Его действующий трудовой договор истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Н'Голо провел два матча в АПЛ. В настоящий момент француз находится в лазарете из-за травмы.