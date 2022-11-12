«Тоттенхэм» готов отдать свою главную звезду за Чупо-Мотинга

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. По сообщениям портала 90min, заинтересованность в услугах 33-летнего футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Как отмечает источник, «шпоры» заинтересованы в обмене своего главного бомбардира Гарри Кейна на Чупо-Мотинга. Потенциальная сделка предусматривает денежную доплату со стороны немецкого гранда.

Эрик привлек внимание «Тоттенхэма» успешной игрой в первой половине нынешнего сезона. Он принял участие в 15 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.