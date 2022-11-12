Тренер «Челси» Поттер призвал клубы АПЛ отказаться от использования самолётов

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался относительно перелетов команд на выездные матчи в рамках Английской премьер-лиги.

«Нужно подумать о перелетах. Мы же летаем внутри страны. Думаю, можно найти иное решение. Мы можем добиться большего в решении этого вопроса. Нужно подумать о большом количестве выбросов, которые образуются в результате таких рейсов. Это не очень хорошо», - передает слова тренера The Telegraph.

Ближайший матч «Челси» проведет на выезде против «Ньюкасла». После 15 туров «пенсионеры» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.