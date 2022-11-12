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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ хочет усилиться двумя игроками «Шахтёра»

12 Ноября 2022 • 07:48 Комментировать

Наставник английского «Брайтона» Роберто де Дзерби намерен усилить команду двумя футболистами «Шахтёра». Украинский клуб был предыдущим местом работы итальянского специалиста.

Согласно сообщениям 90Min, тренер хочет привести в стан «чаек» нападающего Ласину Траоре, а также атакующего полузащитника Тите, ныне выступающего на правах аренды за французский «Лион. Ранее ходили слухи об интересе де Дзерби к защитнику «горняков» Николаю Матвиенко.

По итогам 15 туров чемпионата Англии «Брайтон» с 21 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче команда де Дзерби встретится с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ласина Траоре Брайтон Тите Роберто де Дзерби
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