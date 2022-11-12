Клуб АПЛ хочет усилиться двумя игроками «Шахтёра»

Наставник английского «Брайтона» Роберто де Дзерби намерен усилить команду двумя футболистами «Шахтёра». Украинский клуб был предыдущим местом работы итальянского специалиста.

Согласно сообщениям 90Min, тренер хочет привести в стан «чаек» нападающего Ласину Траоре, а также атакующего полузащитника Тите, ныне выступающего на правах аренды за французский «Лион. Ранее ходили слухи об интересе де Дзерби к защитнику «горняков» Николаю Матвиенко.

По итогам 15 туров чемпионата Англии «Брайтон» с 21 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче команда де Дзерби встретится с «Астон Виллой».