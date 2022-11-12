Тен Хаг рассказал, сыграет ли Роналду за «МЮ» в последнем матче перед ЧМ-2022

Рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, сыграет ли португальский нападающий Криштиану Роналду в поединке против лондонского «Фулхэма» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 13 ноября.

«Пока не могу дать какие-то гарантии, что КриРо будет доступен к этой игре. Прошлый матч он пропустил из-за недомогания. Но не могу сказать, что у него серьезные проблемы. Он может быстро восстановиться. Поэтому вполне реально, что Криштиану сможет выйти на поле», - цитирует нидерландца пресс-служба клуба.

Матч против «Фулхэма» будет последним для «красных дьяволов» перед стартом чемпионата мира – 2022.