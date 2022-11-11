​Поттер дал понять, что «Челси» не планирует активничать на рынке зимой

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

«Думаю, мы ещё можем получить усиление без трансферов. У нас вылетели некоторые ключевые игроки – Канте, Чилуэлл, Джеймс, Фофана. Это важные футболисты, и кто-то из них заменил тех, кто ушёл летом. Думаю, мы может добиться большего, играть лучше, чем сейчас. Именно на этом я сосредоточен», - сказал Поттер в ходе пресс-конференции.

В субботу, 12 ноября, «Челси» предстоит провести гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Это будет последняя игра команды Грэма Поттера перед чемпионатом мира.