В зимнее трансферное окно защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку. «Красные дьяволы» разрешат своему капитану уйти, о чём Sky Sports рассказал итальянский журналист Руди Галетти.

В нынешнем сезоне Гарри Магуайр выпал из основного состава «Манчестер Юнайтед», проигрывая конкуренцию Лисандро Мартинесу, Рафаэлю Варану и Виктору Линделофу. Кроме того, Магуайра регулярно критикуют за грубые ошибки на поле.

Стоит напомнить, что ряд неубедительных выступлений не помешал Гарри Магуайру попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Гарет Саутгейт назвал Магуайра одним из лучших английских игроков на этой позиции.