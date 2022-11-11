​Симэн разочарован тем, что фанаты «Арсенала» не смогли освистать Обамеянга

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в настоящий момент выступает за «Челси». Перед недавним матчем против «Арсенала», откуда в своё время он ушёл не без скандала, Обамеянг довольно дерзко обратился к бывшему клубу. Впрочем, «Арсенал» обыграл «Челси» на выезде, а габонский нападающий ничем не запомнился. Обамеянг был заменён в средине второго тайма – сразу после гола «канониров», ставшего в итоге единственным.

Комментарий на этот счёт дал бывший голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн.

«Меня разочаровало, что Обамеянг был заменён сразу после гола «Арсенала». Я бы хотел, чтобы фанаты освистали его. У них не было такого шанса, потому что они были слишком заняты празднованием гола», - цитирует Симэна Goal.com со ссылкой на Seaman Says.