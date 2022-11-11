Дети Диня обрадовались непопаданию игрока в сборную Франции

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь не попал в итоговую заявку сборной Франции на чемпионат мира. 29-летний футболист наверняка огорчился, но не его дети. RMC Sport опубликовал видео, на котором маленькие дети Диня радуются тому факту, что отец не поедет в Катар.

«Папа остаётся с нами!» - сказал сын Диня.

Отметим, что Люка Динь недавно восстановился после травмы. На прошлых выходных он даже забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что сборная Франции на чемпионате мира будет защищать трофей, завоёванный в России четыре года назад. Тогда в финале «трёхцветные» обыграли Хорватию со счётом 4:2.