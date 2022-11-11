Агуэро высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро, поигравший в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити», поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» на чемпионство.

«Канониры» хорошо проводят этот отрезок сезона, но «Сити» не отстает. У лондонцев достаточно глубокий состав. Плюс они очень голодны до триумфа. Эта команда прекрасно знает, как ей надо играть», - передает слова аргентинца The Mirror.

По итогам 15 туров Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два пункта. Следующий матч лондонцы проведут с «Вулверхэмптоном».