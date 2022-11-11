«Рома» нацелилась на игроков «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

Столичная «Рома» планирует усилить правый фланг защиты в январское трансферное окно.

Как сообщают журналисты Calciomercato, в сферу интересов «волков» попал латераль Эктор Бельерин, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону». Еще одним вариантом для римлян является защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков с их нынешними клубами рассчитаны до завершения нынешнего сезона.

После 14 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 26 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Главным тренером команды является Жозе Моуринью.