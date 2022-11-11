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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» запланировал два зимних трансфера

11 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» обозначил две позиции, которые собирается усилить в зимнее трансферное окно. По сообщениям портала 90min, «шпоры» планируют подписать двух футболистов.

Первой целью английского клуба является подписание флангового защитника. Помимо латераля, руководство «Тоттенхэма» собирается приобрести резервного форварда, который мог бы подменять Гарри Кейна и Сон Хынмина.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги лондонцы набрали 26 очков после 14 туров и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «шпоры» на своем поле примут «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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