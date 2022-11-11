«Тоттенхэм» запланировал два зимних трансфера

Лондонский «Тоттенхэм» обозначил две позиции, которые собирается усилить в зимнее трансферное окно. По сообщениям портала 90min, «шпоры» планируют подписать двух футболистов.

Первой целью английского клуба является подписание флангового защитника. Помимо латераля, руководство «Тоттенхэма» собирается приобрести резервного форварда, который мог бы подменять Гарри Кейна и Сон Хынмина.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги лондонцы набрали 26 очков после 14 туров и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «шпоры» на своем поле примут «Лидс».