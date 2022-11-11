Каррагер: «Роналду вряд ли захочет переехать в лигу Микки Мауса»

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля», а сейчас эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением насчет потенциального переезда 37-летнего нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в МЛС.

«Не думаю, что КриРо покинет «Юнайтед» зимой. Это будет не так просто. Все в курсе, что он хотел сменить клуб летом. Но вряд ли он захочет переехать в лигу Микки Мауса. Роналду по-прежнему мотивирован. Он хочет продолжать выступать в Европе и забивать голы. Вообще не вижу его в МЛС или Катаре», - передает слова Каррагера Overlap.

Контракт Криштиану с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне АПЛ он забил всего один гол в десяти встречах.