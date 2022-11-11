Шмейхель считает, что Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной Дании и «МЮ» Петер Шмейхель прокомментировал решение наставника национальной команды Англии Гарета Саутгейта не брать на ЧМ-2022 полузащитника Джедона Санчо.

«Санчо недостаточно сделал для того, чтобы получить место в заявке. Я даже немного огорчен, ведь у него большой талант. Джедон показывал хорошую игру в этом сезоне, но делал это не так часто, как в «Боруссии». Поэтому его и не взяли», - передает слова датчанина Sky Sports.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Англии сыграет в одной группе с командами США, Уэльса и Ирана.