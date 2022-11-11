Дубравка прокомментировал дебют за «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Мартин Дубравка прокомментировал свой дебют в составе «Манчестер Юнайтед». Он защищал ворота «красных дьяволов» в матче Кубка лиги против бирмингемской «Астон Виллы» (4:2).

«Был ли мандраж перед дебютом? Нет. Я вышел на поле, чтобы насладиться футболом, ведь в этом сезоне мне редко выпадает шанс проявить себя. Я пришел сюда, чтобы бросить себе вызов. Пока же наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на поле», - передает слова вратаря пресс-служба манкунианцев.

Дубравка присоединился к «МЮ» в летнее трансферное окно на правах аренды. Его соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.