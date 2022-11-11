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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» и три клуба АПЛ претендуют на португальца с клаузулой 100 млн евро

11 Ноября 2022 • 10:29 Комментировать

21-летний португальский хавбек Энцо Фернандес, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Заинтересованность в подписании перспективного полузащитника проявляют сразу три представителя элитного дивизиона английского футбола. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Кроме того, заполучить Энцо хотела бы каталонская «Барселона».

Фернандес связан трудовыми обязательствами с «Бенфикой» до лета 2027 года. Его клаузула составляет 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Энцо Фернандес
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