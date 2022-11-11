«Барселона» и три клуба АПЛ претендуют на португальца с клаузулой 100 млн евро

21-летний португальский хавбек Энцо Фернандес, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Заинтересованность в подписании перспективного полузащитника проявляют сразу три представителя элитного дивизиона английского футбола. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Кроме того, заполучить Энцо хотела бы каталонская «Барселона».

Фернандес связан трудовыми обязательствами с «Бенфикой» до лета 2027 года. Его клаузула составляет 100 миллионов евро.