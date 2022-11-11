Калверт-Льюин снова оказался в лазарете

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин в очередной раз оказался в лазарете. Как информирует таблоид Daily Mail, у 25-летнего игрока выявлен вывих плечевого сустава.

В ближайшие сутки Доминик пройдет дополнительное обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления. Из-за этого повреждения Калверт-Льюин не попал в заявку сборной Англии на грядущий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

В текущем сезоне Премьер-лиги нападающий принял участие в шести поединках, отметившись одним забитым мячом.

На ЧМ-2022 сборная Англии попал в группу с США, Уэльсом и Ираном.