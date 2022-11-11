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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» обозначил двух потенциальных новичков

11 Ноября 2022 • 10:10 Комментировать

Лондонский «Челси» определился с кандидатурами двух футболистов, которые могут быть подписаны в январское трансферное окно. По сообщениям CaughtOffcide, «пенсионеры» намерены усилить оборонительную линию в связи с травмой Риса Джеймса.

По данным источника, в шорт-листе английского топ-клуба находятся Жереми Фримпонг из «Байера» и Мало Гюсто, выступающий за «Лион». Стоимость первого оценивается в 25 миллионов евро, а второго – в 15 миллионов.

После 15 туров Английской премьер-лиги подопечные Грэма Поттера занимают лишь седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жереми Фримпонг Мало Гюсто
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